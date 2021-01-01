Бишкек, , 09:35 — REGNUM 122 носителя коронавирусной инфекции зарегистрировали за минувшие сутки в Киргизии, сообщили 1 января в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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С начала пандемии на территории республики зарегистрировали 81 156 случаев заражения SARS-CoV-2. 76 148 человек побороли коронавирусную инфекцию за весь период эпидемии (за сутки в республике выздоровели 230 инфицированных).

991 пациент на данный момент находится на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений. Врачи оценивают состояние тринадцати пациентов как удовлетворительное, 687 — как средней степени тяжести, состояние 241 инфицированных — как тяжелое, 50 — как критическое. 1746 носителей коронавируса получают лечение в амбулаторных условиях.

С начала пандемии в республике от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией скончались 1356 человек (один человек за сутки).

За минувшие сутки зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом среди медицинских работников, девять медицинских работников завершили соблюдение режима самоизоляции. С начала пандемии в республике выявили 4118 случаев заражения SARS-CoV-2 среди медицинских работников, 3927 из которых выздоровели.