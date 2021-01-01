Пхеньян, , 07:38 — REGNUM С письмом вместо поздравительной новогодней речи обратился к гражданам Северной Кореи лидер страны Ким Чен Ын. Текст написанного от руки письма 31 декабря распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Национальный лидер пожелал всем семьям страны «еще большего расцвета драгоценного счастья, благополучия» и дал обещание в наступившем году усилить борьбу за «приближение новой эпохи расцвета идеалов и чаяний нашего народа».

Письмо Ким Чен Ына было распространено в преддверии восьмого съезда Трудовой партии Кореи, который запланировано провести в ближайшие дни.

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