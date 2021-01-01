Магнитогорск, Челябинская область, , 07:32 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области почтили память жителей дома на проспекте Карла Маркса, погибших в результате взрыва. Памятные церемонии прошли 31 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, панихида и божественная литургия прошли в Кафедральном соборе. А затем здесь же совершили чин освящения поклонного креста в память о жертвах трагедии. Кроме того, мэр Сергей Бердников, представители горадминистрации, общественных организаций города и МЧС возложили цветы к памятной плите.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл 31 декабря 2018 года ранним утром. Погибли 39 человек, из них шестеро были детьми.