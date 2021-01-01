Чита, , 07:29 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов сегодня, 1 января, посетил детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он подарил им сладкие подарки в виде тортов.

Александр Осипов поздравил с Новым годом детей, оставшихся без попечения родителей Пресс-служба правительства Забайкалья

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Среди организаций, которые поздравил глава региона: Читинский детский дом № 1 имени В. Н. Подгорбунского, Маккавеевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Импульс», Черновский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Восточный» и Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».

«Новый год для детей — это праздник волшебства. В такое время взрослые всегда стремятся сделать что-то особенное для каждого ребёнка. Даже если простые сладости и немножко внимания могут вызвать улыбку ребят», — отмечает губернатор Забайкалья Александр Осипов.