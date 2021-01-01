Москва, , 07:27 — REGNUM Около 2,9 тысяч боевых и более 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов обнаружили и сопроводили подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ за 2020 год у границ России. Об этом 31 декабря сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что в ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 году было обнаружено и сопровождено более миллиона воздушных судов. Из них 2900 судов боевой и более 1100 разведывательной авиации.

Каждый день на боевом посту находятся больше шести тысяч военнослужащих подразделений радиотехнических войск.

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