Канберра, , 07:07 — REGNUM Изменить текст гимна страны, чтобы не оскорблять аборигенов, решили власти Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон в эфире телеканала ABC.

С 1 января 2021 года вторая строчка государственного гимна Австралии «Ибо мы молоды и свободны» поменяется на «Ибо мы едины и свободны». Как пояснил премьер-министр, такие изменения были сделаны ради всех австралийцев.

«Хотя Австралия как современная нация может быть относительно молодой, история нашей страны древняя, как и истории многих коренных народов. В духе единства будет правильным сделать так, чтобы наш национальный гимн отражал эту истину и нашу общую признательность», — заявил Моррисон.

Текст гимна Австралии был написан Питером Доддсом Маккормиком и исполнен впервые в 1878 году. Произведение было принято в качестве государственного гимна в 1984 году.