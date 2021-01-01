Берлин, , 05:40 — REGNUM Новый год в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса Берлин встретил без традиционных гуляний и фейерверка у Бранденбургских ворот. Трансляцию из Берлина в новогоднюю ночь 31 декабря вёл ряд зарубежных СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Новый год жители столицы Германии уже не один десяток лет по традиции встречали на улице, а основные торжества проходили возле Бранденбургских ворот. Здесь собирались многотысячные толпы горожан и туристов. В этом году, впервые за 30 лет, встреча Нового года из-за жёстких ограничений в связи с пандемией COVID-19 произошла без гуляний и салюта. Новогодний концерт у Бранденбургских ворот состоялся, но без зрителей. Трансляцию шоу вёл телеканал ZDF.

Кроме того, жителям Берлина было запрещено продавать петарды, распивать спиртные напитки в общественных местах, а в частных домах и квартирах можно собираться компаниями не более пяти человек, даже если это члены одной семьи или домохозяйства. За соблюдением порядка и введённых властями ограничений следят около трёх тысяч полицейских. Небо над городом патрулируют вертолёты. Штрафы за нарушение ограничений составляют минимум €500.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала своё предновогоднее обращение к гражданам страны самым необычным за все годы пребывания у власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель обратилась к согражданам с новогодним обращением