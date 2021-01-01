Минск, , 02:17 — REGNUM Наступивший 2021 год сделать Годом народного единства призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря в своём новогоднем обращении к гражданам страны, которое транслировалось по всем телеканалам страны.

Президент Белоруссии призвал сограждан «отправить 2020-й в историю, но не забыть его уроки». Это необходимо, по мнению Лукашенко, сделать, чтобы вместе создать Белоруссию будущего, которая станет лучше нынешней.

Александр Лукашенко «Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко назвал уходящий год «ярким и своеобразным», он, по словам главы государства, необходим был для того, чтобы «понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе».

Ранее ИА REGNUM сообщало, при каком условии Лукашенко согласился оставить пост президента Белоруссии.

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