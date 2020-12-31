Женева, Швейцария, , 23:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла произведенную Pfizer и BioNTech вакцину от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

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«Сегодня (31 декабря) ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования», — говорится в заявлении.

Отмечается, что включение вакцины в список позволит приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.

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