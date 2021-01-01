Тегеран, , 10:13 — REGNUM В Иране 128 человек умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 55 223, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 31 декабря.

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Садат Лари отметила, что с учетом 128 новых жертв их общее число по стране возросло до 55 223. «За последние 24 часа было обнаружено около 6390 новых случаев заражения COVID-19, при этом около 702 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Садат Лари, 988 833 человека из общего числа 1 225 142 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. Далее пресс-секретарь сообщила, что 5039 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Ранее иранское правительство объявило ограничения на движение внутри городов и запретило поездки между городами в рамках национальной кампании по борьбе со смертельной пандемией.