История вопроса

Крупнейшее направление в христианстве – более миллиарда человек. Главой католической церкви является Папа Римский, возглавляющий город-государство Ватикан.

Католицизм является основной религией в ряде европейских стран, в том числе в Франции, Италии, Испании, Австрии.

Точное число католиков, проживающих в России неизвестно – их количество оценивается в диапазоне от 200 тысяч до 1,5 млн человек.