Ватикан, 31 декабря 2020, 22:33 — REGNUM Папа Римский Франциск не возглавил новогоднюю службу в соборе Святого Петра из-за недомогания, сообщает Reuters.
Отмечается, что провести службу пантифику помешало обострение болей в связи с воспалением седалищного нерва. Вместо него службу провел декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря папа Римский Франциск сделал традиционное послание «Граду и миру».
Значительная часть послания 2020 года была уделена пандемии коронавируса и экономическому кризису. Папа призвал крупные страны и корпорации побороть «вирус индивидуализма» и «вирус национализма» и делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами.
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