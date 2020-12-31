Москва, 31 декабря 2020, 22:15 — REGNUM За прошедшие сутки на территорию Нагорного Карабаха из Армении вернулись еще свыше 200 беженцев. Об этом 31 декабря сообщили в Минобороны РФ.
«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены еще 220 беженцев», — говорится в сообщении.
Также в Минобороны указали, что колонна с беженцами передвигалась под охраной российских миротворцев. Отмечается, что уже около 47 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах в места постоянного проживания.
Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря в пресс-службе МИД РФ сообщили, что сотрудничество России и Армении в уходящем году оценивается Москвой и Ереваном позитивно.
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