Москва, , 21:11 — REGNUM Статья Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии о том, что от закупок у РФ вакцины «Спутник V» от COVID-19 решили отказаться власти Венгрии, не соответствует действительности. Об этом 31 декабря сообщил ТАСС представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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«Мы (Российский фонд прямых инвестиций — прим. ИА REGNUM) готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе-марте», — сказал источник.

Представитель фонда напомнил, что 28 декабря первую партию вакцины от COVID-19 Венгрия уже получила.

По словам собеседника агентства, еще одним «примером фейковых новостей в авторитетных СМИ» можно назвать данный материал Reuters.

Напомним, 31 декабря Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии сообщило, что власти Венгрии якобы решили отказаться от закупок вакцины от COVID-19 у РФ.

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