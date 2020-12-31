Женева, Швейцария, , 20:35 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 692 018 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 13 941 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 31 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявили уже 81 475 053 случая заражения, подтверждено 1 798 050 летальных случаев.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 563 тыс. выявленных инфицированных коронавирусом за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан на пресс-конференции в Женеве заявил, что в случае успешной программы вакцинации коронавирус за несколько лет «станет эндемическим».

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