Москва, , 20:23 — REGNUM Государственная корпорация «Роскосмос» запустит на орбиту несколько навигационных спутников ГЛОНАСС в 2021 году. Об этом 31 декабря сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Несколько аппаратов мы (Роскосмос) выводим на орбиту», — сказал Рогозин.

По его словам, обновление орбитальной группировки, которая включает 28 спутников, начнется в следующем году.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил с Новым годом экипаж экспедиции Международной космической станции (МКС).

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