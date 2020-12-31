Стокгольм, , 19:38 — REGNUM Сегодня, 31 декабря, колокола всех кафедральных соборов Швеции зазвонят в канун Нового года одновременно. Таким способом Церковь Швеции почтит память всех людей, скончавшихся в результате заболевания COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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»Как обычно, колокольни соборов будут звонить в Новый год, но это будет необычный звон, относящийся только к этому году», — прокомментировала архиепископ Церкви Швеции Антье Якелен.

Из-за пандемии коронавируса во всех соборах Швеции в канун Нового года колокола зазвучат в 18:00 (20:00 по Москве). Звон будет слышен в течение десяти минут.

«Колокольный звон в этом году особенно важен, так как многие нас покинули, а похороны не состоялись в обычном режиме из-за ограничений», — объяснила архиепископ.

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