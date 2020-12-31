Лондон, , 19:12 — REGNUM Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли, который считает себя европейцем, намерен в ближайшее время получить гражданство Франции. Об этом он сам сообщил журналистам радиостанции RTL.

«Я француз, — сказал он. — Моя мать родилась во Франции, ее мать — была полностью француженкой, и ее дед тоже».

Стэнли добавил, что он «вернет то, что у него уже есть».

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил журналистам, что Лондон и Брюссель согласовали все условия торгового соглашения.

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