Калуга, , 20:29 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 31 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Обнинска 1955 и 1985 годов рождения, и житель Жуковского района 1953 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 172 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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