Москва, , 18:38 — REGNUM Экипаж экспедиции Международной космической станции (МКС) с Новым годом поздравил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Общение главы Роскосмоса и экипажа МКС прошло посредством отечественной спутниковой широкополосной сети передачи данных. Об этом сообщается сегодня, 31 декабря, на сайте Роскосмоса.

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»Рогозин … поздравил экипаж 64-й длительной экспедиции на МКС с Новым 2021 годом», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в поздравительном обращении к работникам отрасли сообщил, что в 2021 году в госкорпорации Роскосмос планируют провести запуск нового модуля МКС, лунного зонда и серии коммерческих миссий.

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