Минск, , 18:27 — REGNUM 1923 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Белоруссии за минувшие сутки. Об этом сообщили 31 декабря БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в республике выявили 194 284 носителя SARS-CoV-2, 175 147 из которых преодолели коронавирусную инфекцию (3246 человек за сутки). 1424 пациента с COVID-19 умерли от осложнений.

За весь период пандемии в республике выполнили 3 988 420 тестов на SARS-CoV-2, 26 102 из которых выполнили в минувшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщалось, что с 29 декабря в Белоруссии стартует вакцинация населения республики российским препаратом «Спутник V».

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