Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга заявили об усилении работы скорой и неотложной помощи на период новогодних праздников, о готовности городской системы здравоохранения в целом помочь всем пациентам. При этом в Смольном напомнили о беспрецедентной нагрузке на медиков и сравнили противостояние коронавирусу с войной.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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О подготовке к работе в праздничные дни рассказал курирующий здравоохранение вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

«Отработана схема взаимодействия медицинских учреждений. Cлужбы неотложной и скорой медицинской помощи будут работать в усиленном составе. Будет продолжена вакцинация от коронавирусной инфекции», — отметил он.

Как отмечается, для участковых врачей-терапевтов районных поликлиник сохраняется режим «рабочего дня». Врачи-специалисты будут принимать пациентов с 9 до 15 часов в одной из взрослых и детских поликлиник района по графику. Центры компьютерной томографии и лаборатории продолжат работу в штатном режиме. Часть медиков переведена в резерв, они будут привлечены к оказанию медпомощи гражданам в случае необходимости.

В свою очередь, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, поздравляя коллег с Новым годом на своей странице в соцсети, признал, что пандемия коронавирусной инфекции круто изменила работу системы здравоохранения, «стала серьезным вызовом, на который мы были вынуждены оперативно реагировать».

«С начала марта мы вступили в борьбу с невидимым, но жестоким и непредсказуемым врагом и ведем ее по сей день», — отметил он.

«Нагрузка на систему здравоохранения оказалась беспрецедентной. Я хорошо понимаю, как непросто дался всем этот год. Однако именно наши медработники оказались той силой, на которую устремлены взоры общества и от которой зависит исход этой войны», — заявил глава комздрава Петербурга.

Он поблагодарил всех медиков Северной столицы «за самоотверженность, за силу и стойкость, за желание помогать людям и уверенность в победе».

Напомним, за 30 декабря в Петербурге зафиксировано 3758 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также 84 смерти. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 242 124 случая заражения. От COVID-19 скончались 7694 человека. Выздоровели 148 447 человек.

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