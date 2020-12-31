Курган, , 16:53 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 110 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 зарегистрированы в Кургане, сообщает 31 декабря региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 104 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 31 декабря выявлено 12 102 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 10 572 человека, 170 пациентов с COVID-19 скончались.