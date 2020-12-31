Москва, , 16:45 — REGNUM Более 140 авиарейсов отменено и задержано в четверг, 31 декабря, в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Зал ожидания

Так, по состоянию на 16:39 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще 54 отменено; в аэропорту «Внуково» отменено два авиарейса, еще 13 задержано; в аэропорту «Домодедово» задержан 71 рейс, еще один отменен.

Отметим, что плохие погодные условия в воздушных гаванях столицы являются причиной задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до 2 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности.