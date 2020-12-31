Вашингтон, , 15:57 — REGNUM За минувшие сутки в США были выявлены 229 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику по коронавирусу в США на федеральном уровне.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что за прошедшие 24 часа в США медики выявили 229 042 новых случая заражения коронавирусом. За сутки от последствий COVID-19 скончались 3744 человека.

Коронавирус продолжает бесконтрольное распространение в США. Власти особо не пытаются его сдерживать. В то же время в США вовсю идет массовая вакцинация против коронавируса вакцинами от компаний Pfizer и Moderna.