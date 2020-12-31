Кемерово, , 15:34 — REGNUM В новогодние праздники для обеспечения безопасности жителей Кемеровской области подразделения МЧС России будут нести службу в режиме повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что обеспечивать безопасность ежесуточно будут более 1000 человек и почти 300 единиц техники.

«Чтобы праздники прошли в безопасном режиме спасатели обращаются к кузбассовцам с убедительной просьбой неукоснительно следовать правилам пожарной безопасности в быту и при использовании пиротехнической продукции», — подчеркнули в МЧС РФ.