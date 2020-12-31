Салехард, , 15:32 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 174 случая.

Основные очаги заражения на 31 декабря в ЯНАО: Новый Уренгой — 22 случая; Пуровский район — 20; Салехард — 15; Ноябрьск — 11; Губкинский — 16; Муравленко — 17.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 31 декабря 32 106 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 24 843 человека, 334 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).