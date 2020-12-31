Новосибирск, , 15:24 — REGNUM В Ордынском районе открыли первую на территории Новосибирской области ледовую переправу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Инженерное сооружение через водохранилище, безопасность людей на которой контролируют спасатели, связывает сёла Спирино и Чингис», — уточнили в ведомстве.

Общая протяжённость ледовой дороги в одну сторону — 1,8 км. Местным жителям теперь не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге вокруг Новосибирского водохранилища.