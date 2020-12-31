Нижний Новгород, , 15:13 — REGNUM Жители Нижегородской области рассказали ИА REGNUM, как изменятся традиции празднования Нового года из-за ограничений во время пандемии коронавируса. Большинство пользователей социальных сетей отметили, что будут встречать праздник в кругу семьи.

Новый год annca

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«Новый год будем встречать у себя в загородном доме. У нас там иллюминация, ёлки, красота! Вкусняшек наготовим. В городе вчера проехали, мне показалось, больше украшено, чем в прошлом году, с ребенком пойдем гулять традиционно 31 декабря. Праздничное настроение создаём себе сами!» — рассказала нижегородка Ольга Мартынова.

Часть нижегородцев перешли к празднованию онлайн. Кто-то из-за ограничений, а кто-то из-за удаленности от родных.

«В этом году новый год будем встречать виртуально: откроем комнату в «Фэйсбуке»», — поделилась планами Ольга Черкасова.

«Я не в Нижнем Новгороде сейчас, праздник все будут отмечать дома и ни на какие скопления народа не пойдут», — написала Галина Голунова.

Другие пользователи рассказали о своих новогодних способах создания праздничного настроения.

«Сижу дома одна, и ничего. Если настроение хорошее, везде хорошо. Не болеешь — и слава богу. Есть телефон, интернет, рядом с домом новый сквер. В магазинах всё есть. Необязательно большие компании, как раньше», — написала Евгения Белоголовцева.

«Ждем обилия снега и пойдем пораньше, пока народ спит, в ближайший парк у озера. Пока его не разнесли, там красиво. Надеемся сделать фото. А 31 декабря, как обычно, встретим дома, вначале отметим уход крысиного года, потом послушаем куранты, зажжем огоньки на елочке, пожелаем здоровья и мира. Смотреть телевизор не буду, наигранное веселье только раздражает. Скорее всего, пообщаемся с друзьями и детьми в «Скайпе». Если соседи сверху не будут топать и орать, пораньше завалюсь спать, чтоб пораньше встать и погулять, оставив первые следы на снегу 1 января 2021», — рассказала Любовь Григорьянц.

Некоторых нижегородцев пандемия коснулась напрямую — они встретят праздники в больнице.

«Буду на больничной койке в ковидном отделении. Берегите себя и близких. Реально в больнице много народу. Честь и хвала медперсоналу, работают на износ», — написала Светлана Барабанова.

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Другие пользователи социальных сетей поделились своими страхами, вызванными пандемией.

«Праздную у приятелей, которые только что переболели. Боюсь! Но или грудь в крестах, или голова в кустах!» — сказала Маргарита Соболева.

Один нижегородец поделился стопроцентно безопасным способом празднования Нового года.

«Буду праздновать вдвоем с котом», — рассказал Антон Солодкий.