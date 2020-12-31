Новосибирск, , 15:01 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит качество оказание медпомощи двум пожилым женщинам, скончавшимся в новосибирском санатории. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

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Уточняется, что проверка назначена по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

Отметим, что в указанном санатории проходят реабилитацию пациенты, переболевшие COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом.

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