Новосибирск, , 14:40 — REGNUM В Новосибирской области на начало 2020 года проживало 2798,2 тыс. человек, из них 614,4 тыс. человек, или 22% - лица в возрасте 60 лет и старше. Более половины лиц в возрасте 60 лет и старше (55,1%) проживали в Новосибирске. Об этом и сообщили в Новосибирскстате.

Демографический кризис Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оценке процесса демографического старения по шкале Ж. Боже-Гарнье — Э. Россета, Новосибирская область находится на этапе «очень высокий уровень демографической старости» (когда доля лиц в возрасте 60 лет и старше составляет от 18% и выше), — уточнили региональный орган статистики.

За 2019 год численность пожилого населения в регионе выросла на 15тыс. человек, или на 2,5%. Устойчивый рост численности и доли лиц в возрасте 60 лет и старше наблюдается как у городского населения, так и у сельского.