Кемерово, , 14:30 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 31 декабря, за прошедшие сутки выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 142 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Новокузнецк — 24, Кемерово — 21, Междуреченск — 20, Ленинск-Кузнецкий — десять, Мыски — девять, Осинники — восемь, Белово — семь, Юрга — пять, Прокопьевск — пять, Киселевск — пять, Топкинский МО — пять, Новокузнецкий МР — четыре, Таштагольский МР — три, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Кемеровский МО — два, Беловский МР — два, Прокопьевский МО — один, Полысаево — один, Краснобродский — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 147 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 25 887 случаев заражения, 22 788 человек вылечились, 468 пациентов скончались.