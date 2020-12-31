Ростов-на-Дону, , 14:03 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, поздравляя земляков с наступающим Новым годом, выразил уверенность, что 2021 год станет годом добрых перемен.

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«Я верю, что 2021 год станет для всех нас годом добрых перемен, хороших известий, новых ярких возможностей. Мы обязательно вернёмся к привычному для всех активному ритму жизни, сможем поздравить друг друга, не только написать письмо или отправить открытку, но и поцеловать, обнять, крепко пожать руку. Пусть всё будет хорошо!» — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, донской губернатор также отметил, что пандемия коронавирусной инфекции в уходящем 2020 году оказала влияние на сферы жизни.

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