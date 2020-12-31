Токио, , 14:27 — REGNUM Японский врач Коити Хирахата рассказал о том, что, по его данным, в некоторых случаях последствия COVID-19 могут быть тяжелее, нежели само новое заболевание. Его слова 31 декабря приводит РИА Новости.

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Отмечается, что Хирахата с марта текущего года собирает базу людей, которые переболели COVID-19 и, если вначале к нему приходили по два человека в день, то теперь, как утверждает врач, к нему ежедневно приходит 70−80 человек. Также, по словам Хирахаты, в данный момент в его базе числятся 378 пациентов с последствиями нового заболевания.

«Две основные особенности — это то, что женщин в полтора раза больше, чем мужчин, и что в основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей», — заявил врач и добавил, что среди его пациентов сорокалетних людей (123 человека), затем следуют тридцатилетние (91) и двадцатилетние (65).

Кроме того, он отметил, что в его базе есть два ребенка до десяти лет и еще 24 человека — от 10 до 20 лет. Таким образом, большинство его пациентов (80,69%) — молодые люди до 40−50 лет.

«Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям», — пояснил Хирахата.

Помимо этого, он рассказал о нескольких людях, у которых COVID-19 протекал в легкой форме, когда, либо не было симптомов, либо высокая температура держалась недолго, однако именно в этих случаях, по мнению врача, последствия нового заболевания были наиболее тяжелыми.

«У каждого пациента сразу несколько симптомов. Самый распространенный — слабость, от нее страдают 97,1%. Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев», — сказал врач.

Кроме того, как указал Хирахата, у 86,8% наблюдаются подавленность, депрессивное состояние; у 83% — так называемый «туман в голове», сопровождающийся неспособностью сконцентрироваться, плохим запоминанием, неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль; у 77,4% — головные боли; у 73,3% — боли во всем теле и бессонница. Также, как утверждает японский врач, 63% пациентов жалуются на потерю аппетита, 52,9% — на выпадение волос, у 35,2% пропало обоняние и еще у 27,9% — вкусовые ощущения.

При этом, по мнению врача, данные ощущения могут ослабнуть, однако, как считает Хирахата, не исчезнут в полной мере.

В то же время, японский медик разделил своих пациентов на две условные группы, и первая— это когда после движения слабость приходит не сразу, а через какое-то время и в этом случае последствия могут дойти до того, что больной может стать лежачим. Как утверждает врач, из 378 человек из его базы данных потеряли способность работать и учиться и стали лежачими больными 114 человек — то есть около трети.

Вторая группа, это когда усталость приходит сразу после движения и состояние таких пациентов чаще всего сильно не ухудшается. Таким врач советует принимать во время движения аминокислоты BCAA, что может им облегчить движение.

«Побочные явления от коронавируса совершенно иные, чем при других вирусных заболеваниях. Какими бы тяжелыми ни были эпидемии гриппа, лежачих больных в результате не появлялось. В данном случае страшно то, что высок риск стать лежачим больным», — добавил он.

Вместе с тем Хирахата указал, что среди лежачих больных преобладают женщины, возраст которых от 40 до 50 лет.

«Если вы заболели коронавирусом, старайтесь как можно меньше двигаться. Не двигайтесь! И два месяца после выздоровления тоже надо как можно меньше двигаться и как можно больше сократить нагрузки, вне зависимости от того, легко или тяжело протекала сама болезнь», — посоветовал японский врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 27 747 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.