Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на сферы жизни. При этом она сплотила общество, отметил в своём новогоднем обращении к землякам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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«Пандемия стала серьёзным вызовом для всех нас. Единение людей разных возрастов, профессий, политических взглядов перед этой угрозой стало определяющим. Работа власти, бизнеса, медиков, социальных служб, волонтёров, всего общества нацелена на помощь и поддержку тех, кто в них нуждается. Это твёрдая гарантия преодоления всех вызовов и решения задач любой сложности», — отметил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что за весь период пандемии в Ростовской области зарегистрирован 51 тыс. 651 случай заражения коронавирусом. Более 2 тыс. жителей Дона стали жертвами COVID-19. 42,1 тыс. человек смогли побороть болезнь.