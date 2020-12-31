Кострома, , 13:39 — REGNUM В Костромской области утвердили порядок работы медицинских организаций в новогодние и рождественские праздники, сообщает департамент здравоохранения региона.

Поликлиника

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года экстренная и стационарная помощь костромичам будет оказываться в круглосуточном режиме. Поликлиники и другие учреждения, ведущие первичный приём пациентов, заработают 4 января. Дежурные врачи будут принимать больных с 4 по 8 января, на Рождество — 7 января поликлиники приостановят работу.

Протестироваться на наличие SARS-CoV-2 и пройти компьютерную томографию по направлению лечащего врача можно будет во все праздничные дни. В последний день уходящего года патологоанатомическое бюро будет принимать посетителей до 14 часов, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января служба будет функционировать 8 утра до 15 часов дня. В эти же дни костромичи смогут обращаться в областное бюро судебно-медицинской экспертизы, но приём специалистов будет заканчиваться раньше на час — в 14.00. Выходные дни служб — 1, 7 и 10 января.

Напомним, что главным фактором, который надо учитывать костромичам при праздновании Нового года является возросшая из-за коронавируса нагрузка на систему здравоохранения. В ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года в области будут работать обычное количество «скорых» — 72 бригады. Костромичей просят проявить благоразумие и не создавать ситуаций, опасных для своего здоровья и благополучия окружающих.

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