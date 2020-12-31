Москва, , 14:51 — REGNUM Заявление главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о том, что COVID-паспорта будут введены уже в 2021 году для безопасности во время путешествий, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 31 декабря в социальной сети Facebook.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Если это для путешествий — то уже давно существует международное свидетельство о вакцинации. Зачем изобретать велосипед?», — пишет Мария К.

Многие пользователи не смогли понять, как быть тем людям, кто не смог вакцинировать по тем или иным причинам. Неужели, думают люди, они не получат возможности выехать за границу?

«А почему не клеймо на лоб сразу? А как быть тем, кто переболел и с антителами? А с противопоказаниями к прививке?», — задаётся вопросами Анна Г.

Некоторые комментаторы отметили, что помимо коронавируса в мире существует множество других тяжёлых инфекций, которые также несут угрозу людям. Граждане возмущается тем, что такое внимание уделяется только COVID-19.

«Да уж. А почему нет ВИЧ, таберкулезных, гепатитных паспортов? Даешь на каждый вирус свой паспорт», — пишет Андрей Х.

Нашлись и те, кто предположил, что данный паспорт придётся постоянно обновлять, вакцинируясь каждые полгода.

«Зачем? Сделал прививку, а через полгода обновлять? Или как?», — написала Мария Б.

Напомним, 29 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о том, что COVID-паспорта будут введены уже в 2021 году для безопасности во время путешествий.