Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались девять женщин в возрасте от 58 до 70 лет и 19 мужчин в возрасте от 57 до 89 лет. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии от COVID-19 скончался 2 тыс. 61 житель Ростовской области.

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