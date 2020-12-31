Тюмень, , 13:17 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 156 случав.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 декабря коронавирусом заразились 23 365 человек. Выздоровели 21 980 человек, 198 пациентов с COVID-19 скончались.

В целом по Тюменской области эпидситуация по коронавирусу к финишу 2020 года стабилизировалась, сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Суточный показатель заболеваемости составляет 10,3 на 100 тыс. населения, коэффициент распространения — 0,95, что свидетельствует о снижении темпов распространения инфекции.