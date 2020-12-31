Луганск, 31 декабря 2020, 13:28 — REGNUM В январе 2021 года ожидаются поставки первой партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Луганскую Народную Республику, сообщил глава Республики Леонид Пасечник. Заявление лидера ЛНР было опубликовано 31 декабря «Луганским информационным центром».

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V»
Gamaleya.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Глава республики напомнил, что Российская Федерация неоднократно оказывала Луганской Народной Республике помощь в трудную минуту и пандемия коронавируса не стала исключением. На протяжении года из РФ в ЛНР регулярно поставлялось медицинское оборудование и медикаменты, что по словам главы республики позволило держать эпидемиологическую ситуацию под контролем.

«Мы обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить республике вакцину от COVID-19 и нас в очередной раз услышали и поддержали. Первая партия Sputnik V в республике ожидается в январе 2021 года», — заявил Пасечник.

Глава республики отметил, что в первую очередь будут вакцинированы категории граждан из зоны риска инфицирования — это медицинские работники и отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также: В январе 2021 года в ДНР ожидают поставку первой партии вакцины «Спутник V»

Как сообщало ИА REGNUM, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также анонсировал начало поставок первой партии российской вакцины от коронавируса в январе 2021 года.

Отметим, что представители украинской власти по политическим мотивам лишили граждан возглавляемой ими страны возможности вакцинироваться вакциной «Спутник V», которая могла производиться для нужд украинских граждан в городе Харькове.

Читайте также: Производство российской вакцины на Украине: Медведчук огласил план действий