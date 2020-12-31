Владимир, , 12:47 — REGNUM Во Владимирской области 31 декабря подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции за год превысило 18,5 тыс., от осложнений скончался 501 пациент, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии во Владимирской области подтвердили 18 тыс. 563 случая заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 16 тыс. 759 человек, в том числе 171 выписан за сутки. В последний день 2020 года зарегистрировано девять летальных исходов, всего от осложнений, вызванных инфекцией, скончался 501 пациент.

Продолжают лечение 1303 человека.