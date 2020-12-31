Курск, , 12:40 — REGNUM В последний день 2020 года в Курской области выявлено 185 носителей коронавируса, что на одного больше, чем сутками ранее. Выписаны после выздоровления 189 пациентов, пятеро скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За год в Курской области подтвердили 20 тыс. 798 случаев заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 18 тыс. 887 человек. В летальной статистике 303 пациента, причиной их смерти стала тяжёлая вирусная пневмония, вызванная коронавирусом.

Новый год в больницах и стационарах встречают 1408 человек с COVID-19 и пневмониями, в том числе 160 пациентов на ИВЛ.