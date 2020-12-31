Омск, , 12:32 — REGNUM Две омские семьи получили новогодние поздравления от имени президента России Владимира Путина. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

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Поздравления семьям Власовых и Демьянцевых отправили по каналам спецсвязи. 31 декабря их вручили адресатам.

«От души желаю, чтобы наступающий год был успешным, чтобы все задуманное обязательно сбылось. Нужно только верить в свою мечту, стремиться к заветной цели, ценить дружбу и не бояться всех трудностей!» — зачитал поздравление президента главный федеральный инспектор по Омской области Иван Евстифеев.

По словам многодетной матери Татьяны Власовой, несколько месяцев назад она узнала о том, что любой гражданин страны может направить обращение главе государства на сайт Kremlin.ru.

Омичка поблагодарила Путина за помощь от государства и попросила новогоднее поздравление для среднего сына.

«Я не ожидала, но чудо свершилось!» — рассказывает Власова.

Новогоднему напутствию от Владимира Путина были рады и в семействе Демьянцевых.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодние подарки от президента получила многодетная семья из Эвенкии Красноярского края.

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