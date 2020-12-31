Ульяновск, , 12:22 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 285 и 278. Есть новые смертельные случаи. Такие данные опубликовал оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 31 декабря, в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 36 313 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 278.

Выздоровели 33 336 пациентов, или 91,8% от общего числа лабораторно выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за сутки от COVID-19 вылечились 285 пациентов.

Кроме того, в Ульяновской области зарегистрировано ещё шесть летальных исходов от COVID-19. Всего в регионе в пандемию скончались 4747 пациента с коронавирусом.

По данным министерства здравоохранения Ульяновской области, в 2020 году в учреждения здравоохранения региона трудоустроены более 700 медицинских специалистов, в том числе около 260 врачей. Со следующего года в области стартует программа модернизации первичного звена, благодаря которой будет построено до 2025 года порядка 47 объектов, также пройдут ремонты в больницах.