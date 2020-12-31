Волгоград, , 12:25 — REGNUM В канун Нового года четыре новых детских сада сдали в эксплуатацию в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе администрации региона. В 2021 году в них пойдут 625 маленьких жителей.

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Новые объекты дошкольного образования появились в Волгограде, Городищенском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах. В современных зданиях расположились группы, спортивные и музыкальные залы, столовые с пищеблоками. На прилегающих территориях оборудованы площадки. В 2021 году в эти детские сады придут 625 дошкольников, включая малышей ясельного возраста.

С начала 2020 года в Волгоградской области возвели девять новых детских садов, продолжается строительство семи учреждений.