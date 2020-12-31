Москва, , 12:12 — REGNUM Указом президента Владимира Путина девять работников АО «Апатит» (череповецкий производственный комплекс Группы «ФосАгро») удостоены высоких государственных наград. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетного звания «Заслуженный химик РФ» удостоены:

начальник производственной лаборатории управления контроля качества Ирина Андреева ;

начальник технологического бюро цеха фтористого алюминия Лидия Кокурина ;

начальник участка теплоэлектроцентрали Виталий Толокнеев.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены:

начальник цеха фтористого алюминия Александр Васильев ;

главный специалист управления промышленной безопасности и охраны труда Анна Горева ;

аппаратчик производства минеральных удобрений Дмитрий Петров ;

аппаратчик цеха по производству мочевины Илья Репин ;

аппаратчик сернокислотного производства Владимир Смелов ;

аппаратчик производства экстракционной фосфорной кислоты Евгений Шангин.

«Государственные награды нашим коллегам — еще одно признание больших производственных достижений всего коллектива в сложнейших условиях пандемии, — говорит генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. — Эпидемические ограничения не помешали АО «Апатит» выпустить рекордные 10 млн тонн продукции за год. На фосфорном комплексе предприятия впервые годовой выпуск минеральных удобрений составил 5 млн тонн! Эти и другие достижения — залог новых успехов в наступающем году».

Обладатель почетного звания «Заслуженный химик РФ» Лидия Кокурина отработала на химическом предприятии 42 года и продолжает добросовестно трудиться в цехе фтористого алюминия.

«Узнать такую новость накануне Нового года очень приятно. Я рада и благодарна руководству, коллегам за поддержку и высокую оценку моей работы, — сказала Лидия Михайловна. — Мне посчастливилось быть членом сильной, сплоченной команды профессионалов».

Лидия Кокурина разрабатывает техническую документацию, технологические регламенты, должностные инструкции и инструкции по рабочим местам и видам работ. Занимается обучением и переподготовкой персонала, организует учебные практики учащимся и студентам, проводит ознакомительные экскурсии по производству, контролирует прохождение всех видов практик студентами, много внимания уделяет условиям труда и быта персонала, вопросам промышленной безопасности и охраны труда.

Самый большой стаж работы на предприятии среди награжденных медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — у Анны Горевой. Она пришла на завод в 1978 году. Под ее руководством проводится специальная оценка условий труда на рабочих местах предприятия. Это одна из важных составляющих системы управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Апатит». Опыт, знания, высокая работоспособность и ответственность позволили Анне Сергеевне участвовать в организации многих проектов, касающихся оценки, аттестации, улучшения условий на рабочих местах.

«Огромное спасибо за награду, — сказала Анна Горева. — Я считаю ее заслугой всего нашего коллектива».

Уходящий год, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, останется в истории предприятия успешным в производственной и социальной сферах. Группа «ФосАгро» произвела более 10 млн тонн продукции, вклад череповецкого производственного комплекса в общий рекордный результат — более 7,3 млн тонн продукции.

В 2020 году в череповецком производственном комплексе была проведена модернизация производств, увеличен объем выпуска продукции. В канун Нового года была получена первая серная кислота на новой, самой мощной в стране установке СК-3300. Модернизирован производственный железнодорожный узел «Криолит» и открыто движение по участку «Криолит-Нелазское», пуск которого обеспечил череповецкому химическому комплексу выход на Октябрьскую железную дорогу.

Пандемия не помешала выполнить социальные обязательства — заключить новый коллективный договор, расширивший меры поддержки трудового коллектива, подарить Череповцу монумент «Стена Памяти» к 75-летию Великой Победы, построить жилой дом на 112 квартир для работников компании, поддерживать образовательные и спортивные проекты, оказать помощь медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусной инфекцией и реализовать комплекс мер по защите работников в период пандемии, тем самым сохранив за собой репутацию ответственной социально ориентированной компании.

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