Ашхабад, , 12:32 — REGNUM Посольство Российской Федерации в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года приостановило работу в Туркмении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипломатического представительства РФ в Туркмении.

Посольство Российской Федерации в указанный период будет закрыто в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Напомним, ранее, с 18 марта по 1 мая 2020 года посольство РФ в Туркмении приостановило прием документов, оформление и выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства всех категорий виз в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

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