Горно-Алтайск, , 04:04 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подвёл краткие итоги уходящего 2020 года. Как и во всём остальном мире, главной темой стала пандемия коронавируса, жертвами которого стали, в том числе известные в регионе люди.

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«Подошёл к концу очень непростой 2020 год. Он принёс много испытаний, и самое печальное — в этот год мы потеряли близких людей», — отметил он.

При этом с окончанием года пандемия не завершается. По словам главы, пандемия продолжает испытывать на прочность республику и страну в целом. При этом не противодействие ему в минувшем году Алтай получил беспрецедентную сумму — почти 6 миллиардов рублей, которые направили на поддержку семей с детьми, медиков и соцработников.

Значительные средства потребовала организация лечения больных COVID-19. В республике были развёрнуты дополнительные койки, оборудованные кислородными аппаратами. Кроме того, часть средств была направлена на поддержку предпринимателей.

При этом ожидавшегося резкого спада турпотока (а одним из главных статей доходов местных жителей является туризм) удалось избежать. Этому поспособствовали закрытие заграничных туристических направлений. Как сообщало ИА REGNUM, за первые девять месяцев 2020 года республику посетили более 1,74 млн туристов, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В связи с этим развивалась внутрирегиональное авиасообщение. Так, были возобновлены регулярные рейсы из Горно-Алтайска в Усть-Коксинский и Кош-Агачский район. Последний, напомним, долгое время летом оставался закрытым из-за вспышки коронавируса.