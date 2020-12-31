Чебоксары, 31 декабря 2020, 12:05 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По информации на 31 декабря, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтвержден 16 381 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 112 носителей коронавируса.
Вылечились от болезни 14 766 человек, что составляет 90,14% от общего числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки выздоровели 108 пациентов. В настоящее время продолжают лечение 1087 активно больных COVID-19.
Кроме того, за последние сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в Чувашии 528 человек умерли от COVID-19.
Отметим, что в Чувашии лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР проводится на базе семи медицинских учреждений: в Центре гигиены и эпидемиологии, федеральном центре травматологии, онкодиспансере, кожно-венерологическом диспансере, республиканской клинической больнице, центре по профилактике и борьбе со СПИД, новочебоксарской городской больнице.