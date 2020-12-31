Чебоксары, , 12:05 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Артур Джон Элсли. Выздоравливай. Вторая половина XIX века

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

По информации на 31 декабря, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтвержден 16 381 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 112 носителей коронавируса.

Вылечились от болезни 14 766 человек, что составляет 90,14% от общего числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки выздоровели 108 пациентов. В настоящее время продолжают лечение 1087 активно больных COVID-19.

Кроме того, за последние сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в Чувашии 528 человек умерли от COVID-19.

Отметим, что в Чувашии лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР проводится на базе семи медицинских учреждений: в Центре гигиены и эпидемиологии, федеральном центре травматологии, онкодиспансере, кожно-венерологическом диспансере, республиканской клинической больнице, центре по профилактике и борьбе со СПИД, новочебоксарской городской больнице.