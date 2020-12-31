Волгоград, , 12:22 — REGNUM В Волгоградской области 31 декабря подтверждено 275 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находится 5231 человек, выписаны после выздоровления 267 пациентов, скончались пять человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В 2020 году коронавирус подтвердили у 35 тыс. 423 жителей Волгоградской области. Выздоровели 33 тыс. 654 человека, скончались от осложнений 458 пациентов.

Продолжают лечение в стационарах 5199 взрослых и 32 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1311 пациентов.