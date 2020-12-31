Москва, , 11:52 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 27 747 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Девушка в маске Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что 27 747 новых случаев заражения были выявлены во всех 85 регионах России. Уточняется, что за сутки от последствий COVID-19 скончались 593 человека. Выздоровели от COVID-19 за сутки 28 922 человека.

Суточный прирост числа новых случаев заражения несколько уменьшился в Москве, однако столица по-прежнему лидирует среди остальных регионов — 6566 случаев заражения за сутки.

На втором месте Санкт-Петербург — 3758 новых случаев заражения. Далее следует Московская область — 1487 случаев, затем Нижегородская область — 501.